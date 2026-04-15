El IES Clara Campoamor de La Solana 2º premio en las II Olimpiadas de Historia de la Facultad de Letras

El IES Clara Campoamor de La Solana segundo premio en las II Olimpiadas de Historia celebradas en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, una jornada que ha reunido a 186 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, procedentes de centros educativos de toda la región.

Durante el evento, los equipos participantes —un total de 62— han competido en un formato dinámico inspirado en concursos televisivos, enfrentándose a pruebas relacionadas con la Historia y la cultura general, incluyendo retos contrarreloj, dinámicas de agilidad mental y juegos participativos.

La competición se ha estructurado en varias fases —clasificatoria, repesca, semifinales y final—, culminando en una gran final donde los equipos han demostrado un alto nivel de preparación y conocimiento.