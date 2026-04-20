La Policía Nacional descarta "muerte violenta" como causa del fallecimiento de un hombre en Valdepeñas, según las fuentes consultadas por Onda Cero.

El hallazgo del cadáver, un varón de 53 años, se produce la madrugada del viernes al sábado en una vivienda de la calle Cencibel de la localidad. Al parecer el hombre había estado de fiesta toda la noche con otras dos personas, que se hallaban en el mismo lugar donde fue certificada la muerte.

La Policía Nacional abre una investigación para determinar qué había sucedido, concluyendo que no había tras estos hechos una causa violenta.