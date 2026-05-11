Cáritas Valdepeñas invita a conocer su labor en materia de empleo y economía social

Cáritas Interparroquial de Valdepeñas celebra este próximo miércoles, a las 19.00 horas en el Centro Cultural La Confianza, la jornada "Construyendo oportunidades de empleo y economía social desde Cáritas".

Es una iniciativa, cien por cien divulgativa, que tiene como fin informar a la población sobre la labor de la organización para acompañar a las personas que buscan mejorar su situación personal a través del empleo. Cáritas cuenta en este sentido con un programa que vertebra diferentes líneas de actuación, desde su labor directa como intermediario entre empresarios y trabajadores en el sector agrario, hasta microcréditos para iniciar pequeños negocios o una empresa de reutilización textil que favorece la inclusión socio laboral de personas en situación de vulnerabilidad, ha explicado en una entrevista en Onda Cero el director de Cáritas Valdepeñas, Alfonso Patiño.

Además del propio director de Cáritas Valdepeñas, en la jornada está prevista la intervención de Mari Carmen Ruiz, coordinadora del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, y José Luis Rubio, gerente de la empresa de inserción Re-Iniciar Alternativas Solidarias, que gestiona el residuo textil a través de la instalación de contenedores destinados a la recogida de ropa, 27 de ellos en Valdepeñas.