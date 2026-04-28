AFA organizada dos cursos sobre el alzhéimer en San Carlos del Valle y Valdepeñas

AFA Valdepeñas organiza dos cursos para cuidadores, familiares o profesionales, de personas con alzhéimer, aunque también está abierto e público en general interesado en este tema.

En esta formación se van a abordar los síntomas y la evolución de la enfermedad; estrategias de comunicación; cuidados diarios y manejo, tanto físico como emocional, de quienes sufren este trastorno cerebral degenerativo; además de los recursos y apoyos para quienes están afectados y para quienes cuidan de estos enfermos, explica a Onda Cero Noemí Martínez, de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias de Valdepeñas.

Los cursos, que imparte una psicóloga, un auxiliar y un trabajador social, tienen plazas limitadas, con un máximo de 18 personas.

En Valdepeñas se imparte del 4 al 15 de mayo, en jornadas laborables y horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas. En San Carlos del Valle será la última semana de mayo y primera de junio.

Más información e inscripciones en el teléfono 689 93 95 15.