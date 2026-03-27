Personas ciegas descubren a través de sus manos parte del patrimonio religioso de la Semana Santa de Manzanares

Personas ciegas han podido hoy descubrir parte del patrimonio religioso de la Semana Santa de Manzanares a través de sus manos. Han podido tocar algunas de las tallas que procesionan en este periodo litúrgico católico, como la imagen del Cristo de la Veracruz, diferentes objetos utilizados en los ritos religiosos o las medallas con las que procesionan los nazarenos, muy ricas en relieves.

Es una forma de ampliar su percepción sensorial, explica a Onda Cero el consejero territorial de la ONCE en la agencia de Ciudad Real, David García Valero.

La experiencia se ha completado con una visita al Museo Plomhist, donde también se exponen más de cuarenta secuencias de la Semana Santa manzanareña, que también han podido tocar las piezas.

La iniciativa ha podido llevarse a cabo en Manzanares gracias a las gestiones de Manuel Peinado, natural de esta localidad, y consejero territorial de la ONCE en Alcázar de San Juan.