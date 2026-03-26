Izquierda Unida propone "Coloquio con artistas valdepeñeras"

Izquierda Unida Valdepeñas reúne a artistas de la ciudad en un encuentro abierto para poner en valor la creación cultural local, hablar sobre la situación del sector, la dependencia de los grandes centros culturales o la importancia de contar con apoyos institucionales y económicos que permitan sostener las carreras de artistas locales.

En este "Coloquio con artistas valdepeñeras" participan Cristina Megía, Lola Camacho, Lourdes Casado y Patricia Cruz. A partir de sus propias trayectorias, compartirán cómo es trabajar en el ámbito creativo desde el descentralismo de Madrid, cómo nacen sus proyectos y qué retos se encuentran a la hora de mantener una carrera artística.

El sábado algunas de las artistas participantes ofrecen una pequeña muestra de sus obras. "Dos encuentros en torno al arte y la creación local", destaca Loida Donado de IU.

El coloquio es el viernes, 27 de marzo, de 19:00h a 20:30h. La muestra de arte el sábado, como hemos escuchado en horario de mañana y tarde. En ambos casos en el Auditorio Inés Ibáñez Braña, con asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo.