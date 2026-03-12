«Voces viajeras en la biblioteca» de Valdepeñas. Experiencias compartidas para descubrir mundo.

Inicia su andadura la nueva propuesta de la Biblioteca Pública de Valdepeñas, que invita a recorrer el mundo a través de experiencias en primera persona. Documentales, charlas, monólogos teatrales, exposiciones e, incluso, una actividad literaria sobre el terreno, componen la programación de «Voces viajeras en la biblioteca», explica a Onda Cero la directora de este espacio, Mari Francis Marqués.

Comenzando este viernes, a las 20:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural La Confianza, con 'Wadi Rum: escalada de aventura'. Fabio Martínez, Tomás González y Juan Megía, un grupo de amigos comparten, con la proyección de un documental y una charla, su sueño de niños cumplido en este viaje de escalada en Jordania.

En marzo 'Climbing for a reason. Historia de un voluntariado en Musoma (Tanzania)', con Moisés de la Rosa, que relatará una experiencia de voluntariado vinculada al mundo de la escalada. En abril 'Un viaje peligroso', un monólogo teatral y conferencia literaria a cargo de Carles García Domingo. Este mismo mes, del 9 al 29, la exposición fotográfica 'Djarama. De Gambia a Senegal', de Millán Gómez.

Para finalizar con la Ruta Quercus, en mayo. Una actividad concertada con los clubes de lectura de Valdepeñas guiada por el escritor Rafael Cabanillas, autor de la novela Quercus.