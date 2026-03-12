Feria del Stock en Villanueva de los Infantes, variedad de artículos con descuentos especiales

Hasta el 15 de marzo en La Alhóndiga

Diez expositores se dan cita en la Feria del Stock de Villanueva de los Infantes, diversidad de sectores en un mismo espacio con ofertas y precios especiales.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La Feria del Stock de Villanueva de los Infantes ya está abierta al público en La Alhóndiga. Hasta el próximo domingo, 15 de marzo, los comerciantes de la zona ofertan una amplia variedad de artículos con descuentos interesantes.

Esta feria reúne en un solo lugar distintos productos, desde ropa y calzado hasta artículos de deporte, belleza o productos para mascotas. Es, además, una buena oportunidad para consumir en el comercio de proximidad, señala Ana Belén Talavera, responsable de Comercio de TURINFA, Asociación para el Desarrollo Turístico en el Campo de Montiel.

La Feria del Stock de Villanueva de los Infantes abre por las mañanas, de 10 a 14 h, por las tardes de 17 a 2:30 h. El domingo solo en horario de mañana.

