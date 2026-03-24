En Valdepeñas exposición "Testimonios de sociabilidad: Círculos y Sociedades de Recreo en los archivos de la provincia de Ciudad Real"

La exposición "Testimonios de sociabilidad: Círculos y Sociedades de Recreo en los archivos de la provincia de Ciudad Real" ya puede visitarse en el patio de columnas del Centro Cultural La Confianza. Este edificio es, precisamente, uno de los ejemplos representativos de estos espacios donde reunirse, dialogar y debatir.

Hay constancia de su existencia en muchas localidades de la provincia gracias a este legado documental, aunque hayan desaparecido, modificado su apariencia o su uso original, reconvirtiéndose para adaptarse a las necesidades actuales de cada municipio.

No solo están asociados a la burguesía, también a la clase obrera, como los Círculos Católicos o los casinos agrarios. En algunos casos vinculados a una ideología, otros con nombres que los identificaban con los valores bajo los que se crearon: Unión, Concordia o Amistad.

Documentos archivos casinos de Villahermosa o Villamanrique | "Testimonios de sociabilidad: Círculos y Sociedades de Recreo en los archivos de la provincia de Ciudad Real"

Son una pieza más de un puzle formado por muchos elementos que nos identifican, señala la comisaria de la muestra, Eva María Jesús, que pone algunos ejemplos representativos.

VISITA GUIADA

La muestra, una iniciativa de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, puede visitarse hasta el próximo 17 de abril. Existe, además, la posibilidad de realizar una visita guiada a la exposición el próximo día 7. Las inscripciones pueden formalizarse en el propio Centro Cultural de La Confianza.