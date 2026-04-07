Modificación de crédito para arreglar La Molineta en Valdepeñas

Aprobada por el pleno una modificación presupuestaria cercana a 400 000 euros para la renovación de la cubierta e interior del pabellón deportivo de La Molineta de Valdepeñas, que sufrió importantes daños provocados por las lluvias, al abandonar la empresa adjudicataria las obras cuando ya habían levantado la techumbre que iban a cambiar.

Está a punto de finalizar la actuación de emergencia para cubrir el pabellón, con la modificación actual podrán repararse los desperfectos y reponer los elementos necesarios para que estas instalaciones deportivas puedan volver a funcionar con normalidad, sin esperar a que la Justicia se pronuncie sobre la reclamación de daños que el Ayuntamiento hace a la empresa. Vanessa Irla, teniente de alcalde de Hacienda.

Desde la oposición consideran que no solo hay que exigir a la adjudicataria, también deben responder por este gasto extraordinario desde el equipo de Gobierno, al que exigen responsabilidades políticas.

PRIMER PASO PARA REGULAR VMP

En la sesión plenaria también se ha dado el visto bueno, por unanimidad, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la circulación de los vehículos de movilidad personal en el término municipal de Valdepeñas.