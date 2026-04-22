Interceptan un vehículo con 46 kilos de cocaína en la A-4 en Manzanares

La Guardia Civil intercepta un vehículo en la A-4, en el término municipal de Manzanares, con casi 46 kilos de cocaína a bordo.

Durante un dispositivo operativo para la protección de la seguridad ciudadana, los agentes interceptan una furgoneta pequeña, que circulaba sentido Madrid, para su control e inspección por parte del perro del servicio Cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el animal detecta varios puntos que hacen necesaria una revisión más profunda, por lo que el vehículo es trasladado al acuartelamiento de Manzanares.

En esa revisión se levantan los asientos y la moqueta viendo, a través de una rendija, lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. "Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Tras ser pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest. Estos serán remitidos a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza", detalla la portavoz de la Guardia Civil, Manuela Santiago.

Droga encontrada en el interior del vehículo | OC

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, es detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.