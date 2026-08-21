Valdepeñas registra 1 350 viticultores y 14 200 hectáreas en el Registro de Viñedos

Cristina Nieto, presidenta de la Interprofesional Vinos de Valdepeñas, valora en declaraciones a Onda Cero estos datos, los cuales considera muy positivos, además de que anima a muchos viticultores que no se habían inscrito en un principio.

Esta es una condición indispensable para todos los agricultores con viñas en la zona acogida a la DO, unas 22 000 hectáreas, que quieran seguir aportando uva para la elaboración de vinos de esta marca de calidad.

De esta forma afronta su primera campaña de vendimia la nueva Interprofesional Vinos de Valdepeñas, el órgano de gestión que pone nuevamente en manos de productores y elaboradores el destino de una de las denominaciones de origen más antiguas de España.