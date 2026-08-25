Castellar de Santiago y Torrenueva deseando que empiece la renovación del abastecimiento para poner fin a las averías

Las alcaldesas de Castellar de Santiago y Torrenueva, Carmen Ballesteros y Gema López, esperan ver comenzar pronto las obras de construcción de la nueva conducción de abastecimiento de agua potable a estos municipios, una vez que el Gobierno regional haya notificado hace unos días la aprobación del proyecto.

Con una inversión cercana a cuatro millones de euros, supone la renovación integral de 17 kilómetros de tubería, desde la ETAP del sistema Campo de Montiel, que toma el agua del embalse de La Cabezuela.

Su ejecución y puesta en marcha beneficiará de forma directa a unas 4 500 personas.

Este proyecto renovará por completo la red de abastecimiento de agua en alta, solventado las averías y roturas constantes, debido a la antigüedad de las conducciones e infraestructuras actuales, recuerda la alcaldesa de Castellar.

Las obras tienen un plazo de ejecución de doce meses y está previsto que comiencen a finales de este año o principios de 2027.