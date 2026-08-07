La licitación de parcelas en el polígono industrial de La Solana saldrá antes de 2027

El Ayuntamiento explica que, aunque el polígono ya dispone de suministro eléctrico tras años sin este servicio, todavía falta completar el informe de fiscalización y otros procedimientos legales.

El equipo de Gobierno comenta que el retraso se debe a la voluntad de comercializar los terrenos con todas las garantías, después de haber terminado las obras para que el vial-8 tuviese electricidad y revisar también las redes de abastecimiento de agua.

Luis Márquez, alcaldesa de La Solana, ha confirmado en una entrevista a Onda Cero que es necesario determinar el órgano de contratación y defiende que antes de que salgan deben estar cubiertos los suministros, no únicamente el eléctrico.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja para acabar la urbanización de la zona residencial norte, donde prevé poner a la venta parcelas para viviendas de protección oficial. Antes será necesario completar la cesión de las instalaciones a Fenosa, obtener el acta de puesta en marcha y finalizar los últimos trámites con industria, con la previsión de que el proceso pueda quedar resuelto, según Márquez, a partir de este mes de septiembre.

La licitación de las parcelas del polígono estará abierta públicamente a personas físicas o jurídicas, sean de La Solana o no.