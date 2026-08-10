UxV estudia acudir a la vía penal si el alcalde de Valdepeñas no rectifica su actitud en los plenos

Unidas por Valdepeñas estudia acudir a la vía penal si el alcalde de la localidad, el socialista Jesús Martín, continúa tomando decisiones en los plenos que no permitan a la oposición ejercer sus derechos como representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas. La coalición señala que valoran la "premisa de prevaricación", al ser una conducta reincidente del regidor municipal con varias sentencias judiciales firmes. Alberto Parrilla, concejal de Unidas por Valdepeñas.

Parrilla también ha dirigido una pregunta directa al alcalde valdepeñero, recordando las declaraciones en las que afirmaba que "la política local no debería suponer un coste para los ciudadanos". Si ahora, ha dicho el concejal de la oposición, después de las sentencias que acumula el Ayuntamiento por decisiones derivadas de su forma de actuar, va a asumir los gastos ocasionados.