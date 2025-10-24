17:00 h/ antiguas caballerizas de la Orden de Santiago. Entrada Libre

'La Cultureta Gran Reserva' hoy en Villanueva de los Infantes

Rubén Amón visita Villanueva de los Infantes, en el corazón de la comarca de Campo de Montiel, con su equipo habitual, Rosa Belmonte, Joe Llorente e Isabel Vázquez.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

'La Cultureta Gran Reserva' hoy en Villanueva de los Infantes, con motivo de la iniciativa 'Sabor Quijote' de la Diputación de Ciudad Real, cuya finalidad es dar conocer los atractivos turísticos, patrimoniales, naturales y gastronómicos de la provincia.

Rubén Amón viaja a la comarca de Campo de Montiel con su equipo habitual, Rosa Belmonte, Joe Llorente e Isabel Vázquez, en una cita donde estarán muy presentes la literatura, la historia o la riqueza arquitectónica y cultural del municipio infanteño.

El programa graba esta tarde, a las 17:00 h, en las antiguas caballerizas de la Orden de Santiago, con entrada libre hasta completar aforo. Y se emitirá la madrugada del viernes al sábado, a la 01:30 h, en Onda Cero.

