La Villa Romana del Peral en Valdepeñas comenzará una nueva campaña de excavaciones

Este espacio de origen romano fue descubierto en 2020, tiene una datación que abarca los siglos del I y VI d. C. La actuación de este año da continuidad a seis años de trabajo en el histórico yacimiento y permitirá profundizar en las estructuras localizadas durante la campaña del año pasado, especialmente relacionadas con el sistema hidráulico.

La intervención se centrará en la zona del balneario, donde se buscará completar la localización de un posible pozo para el abastecimiento de agua de las piscinas.

Vanesa Irla, teniente de alcalde de Valdepeñas, ha comparecido hoy en el Ayuntamiento de Valdepeñas y ha puesto el foco en la zona de la cabecera del balneum como centro de las excavaciones.

El arqueólogo Julián Vélez apunta a futuro con una excavación y restauración simultáneas, pues defiende que es conveniente iniciar la acción de restablecimiento porque el verdadero progreso irá de la mano con ello.

De momento, el objetivo es seguir conociendo la evolución de la villa. Para ello, las actuaciones empiezan el próximo mes de octubre y contarán con una inversión de casi 9.000 euros, donde 3.500 provienen del Gobierno municipal.