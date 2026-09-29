según ha podido saber Onda Cero

Valdepeñas y Manzanares están dando los pasos para el "rechazo formal" a las plantas de biometano en sus municipios

Solo faltaría la aprobación en pleno municipal y elevar esa decisión a la Junta para que se archive el proyecto, conforme a la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada en julio de este año.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Planta biometano con purines
Valdepeñas y Manzanares están dando los pasos para el "rechazo formal" a las plantas de biometano en sus municipios

Onda Cero ha tenido conocimiento de que los ayuntamientos de Valdepeñas y Manzanares ya habrían dado todos los pasos necesarios para rechazar formalmente la instalación de plantas de biometano en estas localidades, de acuerdo con el cambio legislativo que recoge la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada en las Cortes regionales en julio de este año.

Según estas fuentes, solo faltaría celebrar un pleno municipal para aprobar la "no conformidad" con estas instalaciones industriales, justificado por informes técnicos, y elevar esa decisión a la Junta para que se archive el proyecto.

Esto es lo que ha ocurrido en Carrión de Calatrava, la primera planta de biometano de la provincia de Ciudad Real que ha sido rechazada de manera definitiva.

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