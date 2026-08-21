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Un incendio eléctrico obliga al desalojo del Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas

El fuego se produce en un cuadro eléctrico del Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas. No hay heridos, aunque los bomberos han tenido que sacar a una persona atrapada en un ascensor.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Un incendio eléctrico obliga al desalojo del Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas

El Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas evacuado a última hora de la tarde de este jueves debido a un incendio en un cuadro eléctrico, en el sótano del edificio.

El aviso se da pasadas las ocho de la tarde y al lugar se desplazan efectivos del Parque de Bomberos de la localidad para extinguir el fuego, que además sacan a una persona que había quedado atrapada en un ascensor, al quedarse sin luz las instalaciones.

También agentes de Policía Local han supervisado el desalojo del centro cultural durante este incidente, que se salda sin heridos.

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