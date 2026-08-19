Las Fiestas de la Vendimia y el Vino presentan su programación, con más de 155 actividades

Una de las citas más esperadas para la localidad que, del 1 al 8 de septiembre, oferta programación con actividades como concurso de catadores, la exposición de artes plásticas, el festival de folclore o actividades infantiles organizadas por colectivos locales. Las cabezas de cartel para los conciertos son Mónica Naranjo, Marta Santos y Medina Azahara. Estos últimos actúan en su último año en activo.

David Sevilla, concejal de Festejos, recuerda que el grupo actuará en uno de sus conciertos finales de su carrera, y lo harán el día 3 de septiembre.

Como novedad, las peñas tendrán ahora a su disposición un registro para que puedan participar y ser contactadas por el Ayuntamiento en próximas ediciones. De nuevo, Sevilla recuerda que desde la web del consistorio se puede realizar el trámite.

Unas fiestas que coinciden con el centenario de la Fuente de la Plaza de España, que tendrá especial protagonismo. El Ayuntamiento refuerza la seguridad repitiendo con el punto violeta y el sistema de pulseras para menores. La programación al completo está en la web del Ayuntamiento.