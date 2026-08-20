Salió en un Seat Ateca, gris oscuro, matrícula 3686 KLK

Continúa la búsqueda de Javier Basterra, desaparecido hace dos días en Torre de Juan Abad

Su familia vive momentos de angustia desde su desaparición, el pasado martes, recuerdan que sufre demencia, responde a su nombre, aunque no reconoce los lugares y puede estar desorientado.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Continúa la búsqueda de Javier Basterra, desaparecido hace dos días en Torre de Juan Abad

Casi dos días lleva en paradero desconocido Javier Basterra, de 72 años. Su familia vive momentos de angustia desde su desaparición, recuerdan que sufre demencia, responde a su nombre, aunque no reconoce los lugares y puede estar desorientado.

Guardia Civil, efectivos de emergencia y vecinos de la zona rastrean caminos y carreteras en busca del coche, un Seat Ateca de color gris oscuro, matrícula es 3686 KLK, con el que se marchó el pasado martes.

Su hijo, Javier, ha explicado a Onda Cero que, teniendo en cuenta que el vehículo estaba en reserva cuando lo cogió, la búsqueda se ha ampliado hoy a un radio de cien kilómetros de distancia en todas direcciones y se han descartado algunos puntos

Javier explica que su padre nunca se había marchado antes con el coche y no tienen referencia sobre qué recorrido puede haber realizado. La familia apela a la colaboración ciudadana para intentar encontrarle.

Cualquier información sobre el paradero del hombre puede facilitarse a la Guardia Civil, a la policía local o al 112.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid