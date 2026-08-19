Carretera

Hombre de 65 años herido tras choque de camiones a la altura de Santa Cruz

Uno de los camiones sufrió una avería que produjo el colisionamiento, en el km 220 de la A-4.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Hombre de 65 años herido tras choque de camiones a la altura de Santa Cruz

Un camionero ha resultado herido hoy después de que otro camión que sufría una avería colisionase con el vehículo en el mismo carril. Ha ocurrido en el km 220 de la autovía A-4, sentido Madrid, a la altura de Santa Cruz de Mudela. El aviso se recibe sobre las 4.40 h de la madrugada, según confirma a Onda Cero el Servicio de Emergencias 112.

El afectado es un varón de 65 años que, tras el accidente, quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo, que acabó destrozada. Los bomberos de Valdepeñas socorrieron al hombre y fue llevado al hospital general de la Ciudad del Vino, en una ambulancia de soporte vital.

Al incidente también acuden un médico de urgencias, una UVI y Guardia Civil.

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