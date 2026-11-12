El PP afirma que en Valdepeñas existe un pacto encubierto entre PSOE y UxV

El Partido Popular acusa a Unidas por Valdepeñas de tener un "pacto encubierto" con el Ejecutivo local socialista que, en opinión del PP, esconde una sintonía ideológica que hace a ambas formaciones idénticas.

Los populares afirman que la coalición de izquierdas se ofrece de forma permanente a aprobar proyectos del PSOE y denuncian la "deriva política" de Unidas x Valdepeñas, ha dicho Marta Sánchez, concejal del PP.

A preguntas de Onda Cero sobre la negociación del proyecto de presupuestos municipales para 2027, la concejal ha dicho que el PP está dispuesto a sentarse con el equipo de Gobierno, algo que siempre han hecho cuando han sido emplazados a reunirse con este fin por la teniente de alcalde de Hacienda.

Si bien Marta Sánchez deja claro que no apoyarán los presupuestos si no se tienen en cuenta sus propuestas, como ha sucedido hasta la fecha.

El PP señala que seguirá fiscalizando "al bipartidismo encubierto" de PSOE y Unidas por Valdepeñas, para que cada euro público se traduzca en mejoras tangibles para la ciudad.