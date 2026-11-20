El Hospital General de Valdepeñas se incorporará en 2027, probablemente en el primer semestre del año, al proyecto de digitalización de todos los servicios de Anatomía Patológica de Castilla-La Mancha, según ha avanzado el consejero de Sanidad de forma previa a la jornada de esta especialidad médica que hoy acoge este centro sanitario.

Jesús Fernández Sanz ha explicado que la herramienta Dedalus ya está funcionando y ahora comienza la adquisición de escáneres que permitirá ir digitalizando toda la información en una base de datos conjunta para un diagnóstico más fácil, rápido y seguro.

"Esto significa que vamos a dejar de trabajar de manera analógica, es decir, con cristales donde se tiene las muestras de los tejidos que se estudian, para pasar a tener todos digitalizados y eso permita varias cosas: una, mantener la trazabilidad y la seguridad sobre la muestra; dos, no tener que viajar en ningún caso la muestra, sino que pueda estar en el entorno digital y tres, poder hablar de un solo servicio de la actividad patológica para toda la región, porque todo el mundo podrá ver desde cualquier punto la pieza, el tejido que se está estudiando", ha explicado Fernández Sanz.

En el encuentro de Anatomía Patológica en el Hospital de Valdepeñas han participado con más de una treintena de profesionales de esta área, servicio determinante en el diagnóstico de enfermedades, a través del análisis de células, tejidos y órganos.