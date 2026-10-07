El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días. Entre ellos, se encuentran tres de nuestra provincia Miguelturra, Tomelloso y Manzanares. El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.
El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará zona catastrófica para Manzanares
Manzanares es una de las localidades para las que el Gobierno regional ha decidido solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, por las fuertes tormentas registradas este pasado fin de semana.
El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará zona catastrófica para Manzanares