El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará zona catastrófica para Manzanares

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días. Entre ellos, se encuentran tres de nuestra provincia Miguelturra, Tomelloso y Manzanares. El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.