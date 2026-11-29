Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Valencia/València para estas generales es de 2.067.893 electores, 83.643 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Valencia/València:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Valencia/València elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la provincia de Valencia/València en las generales de 2023

El PP quedó primero en la provincia de Valencia/València en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 33,6 % de los votos válidos y 6 de los 16 diputados.

Por detrás quedó el PSOE, con el 32,1 % y 461.353 votos. La diferencia entre los dos fue de 22.116 votos. Después vinieron Compromís-Sumar (16,9 %) y Vox (15,2 %). Los 16 escaños se repartieron así: el PP, 6; el PSOE, 5; Compromís-Sumar, 3, y Vox, 2. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 22.117 votos más para quedárselo.

Votó el 72,6 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 136 de 266, por 128 del PP.

Los senadores elegidos en la provincia de Valencia/València en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 2 del PP y 2 del PSOE. Quien más votos recibió fue Estela del Carmen Darocas Marin (PP), con 503.009 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Valencia/València

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Valencia/València desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: