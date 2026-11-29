Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Ontinyent para estas generales es de 27.718 electores, 690 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Ontinyent, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Ontinyent vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Ontinyent

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Ontinyent, con el 32,6 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 29,6 % (5.996 votos), 2,9 puntos por debajo. Después vinieron Compromís-Sumar (23,0 %) y Vox (12,6 %).

La participación llegó al 76,4 %, 1,5 puntos más que la provincial (74,8 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Ontinyent

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Ontinyent: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Ontinyent?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Ens Uneix, con 12 de los 21 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Jorge Rodríguez Gramage, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: