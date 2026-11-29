Prácticamente terminada la jornada de votación, queda mirar al escrutinio y a los primeros resultados que se vayan conociendo tras el 29N. Millones de españoles ya han decidido y el recuento irá definiendo la situación del Congreso de los Diputados y también del Senado.

Los resultados de las elecciones generales 2026 del 29N

Calculadora de pactos tras las elecciones generales

En nuestra calculadora de pactos también puedes comprobar cómo quedan los bloques tras los comicios y hacer la suma correspondiente de las fuerzas para consultar si alcanzan la mayoría absoluta necesaria para gobernar: