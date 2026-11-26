El líder de Vox, Santiago Abascal Conde (Bilbao, 14 de abril de 1976) se presenta a sus sextas elecciones generales con el objetivo de consagrarse como tercera fuerza en la política española, entrar en el gobierno como vicepresidente, obtener cuatro o cinco ministerios y forzar al futuro líder del Ejecutivo a aplicar buena parte de su programa electoral: prioridad nacional, ‘remigración’, rebaja general de impuestos y desregulación.

Bazas electorales

Santiago Abascal participa en Granada en un acto público de precampaña de Vox | Europa Press

La prioridad nacional es su medida estrella y la principal exigencia de Vox al PP para apoyar investiduras. Los mítines de Vox abren con una canción original sobre esta propuesta que defiende anteponer a los españoles sobre los extranjeros en las ayudas públicas. Siguiendo esta línea, el concepto de ‘remigración’ expresa el objetivo de Vox de "revertir la invasión migratoria", revisando las últimas regularizaciones y concesiones de nacionalidad, así como deportando a los inmigrantes irregulares y a los que cometan delitos. En este sentido, con la inmigración como eje central de su campaña. Abascal explica que su objetivo es más audaz que el simple combate de la inmigración ilegal: también pretende fomentar el regreso a sus países de origen de todos aquellos ciudadanos extranjeros “que no trabajen y/o vivan de subsidios públicos”.

El candidato de Vox insiste sin embargo en que no quiere expulsar a los inmigrantes que actualmente trabajan en España y recuerda que muchos de ellos han cotizado y "han adquirido derechos", como el cobro del paro. En cualquier caso, del mismo modo que anhela la vuelta de los jóvenes españoles que han tenido que buscar trabajo fuera de sus fronteras, Abascal plantea el "adelanto de todo el paro pendiente" para fomentar la salida del país de los inmigrantes que se encuentran desempleados. Medidas “individualizadas, a estudiar caso por caso” para las que previsiblemente se necesitarán cambios en la leyes nacionales de extranjería.

En cuanto a la rebaja masiva de impuestos, al líder de Vox le parece de “sentido común” suprimir por completo los impuestos en la compra de la primera vivienda, ante la emergencia habitacional que afrontan los jóvenes o no tan jóvenes. Vox plantea reducir el impuesto de sociedades y devolver el IVA al 18%, así como una reducción drástica en el IRPF, imponiendo un único tipo nacional dividido en varios tramos: exento hasta 22.000€ brutos anuales, 15% desde los 22.000€ brutos anuales hasta los 70.000€ brutos anuales; y un máximo del 25% a partir de los 70.000€ brutos al año. Esta propuesta beneficiaría a todas las rentas, eximiendo a las más bajas, pero también reduciendo drásticamente la progresividad en las más altas.

Según VOX, las cuentas públicas tienen margen para aplicar grandes rebajas fiscales y afrontar una enorme pérdida de recaudación si se aplica un "ajuste" que reduzca gastos superfluos. Abascal niega sin embargo que Vox haya planteado privatizar el sistema de pensiones y garantiza que respetará el pago de las mismas, incluso si para ello es necesario recurrir temporalmente a la deuda pública.

En todo caso, el partido coloca en su podio de medidas estrella la “desregulación” por encima de la bajada de impuestos. En su programa promete derogar y reformar todas aquellas "normas que obstaculizan la actividad económica", en lo que entiende extrema burocracia por las políticas ideológicas climáticas y/o de género. Vox plantea una ruptura con buena parte de las políticas medioambientales y sociales de los últimos años: propone revertir las medidas contra el cambio climático vinculadas al Pacto Verde Europeo, eliminar las zonas de bajas emisiones y mantener abiertas las centrales nucleares, además de revisar los acuerdos comerciales que considera perjudiciales para el campo español.

Además, en el programa de Vox la vivienda y el apoyo a las familias ocupan un lugar destacado. El partido propone liberar suelo para aumentar la construcción de inmuebles y ampliar la oferta de vivienda protegida, a la vez que promete desalojar a los okupas en menos de 24 horas y endurecer las penas contra la ocupación ilegal. En materia de natalidad, Abascal plantea extender progresivamente los beneficios de las familias numerosas desde el primer hijo, garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años y financiar con dinero público las cotizaciones a la Seguridad Social de los españoles dedicados al cuidado de sus hijos.

En sanidad, Vox apuesta por implementar una tarjeta sanitaria única para toda España y llevar acabo un plan nacional para reducir las listas de espera, restringiendo la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación irregular a los casos de urgencia grave. En el ámbito educativo, propone derogar la LOMLOE, establecer una selectividad única y "garantizar la enseñanza en español en todo el territorio nacional", además de limitar la presencia de alumnos con un dominio insuficiente del idioma castellano en una misma aula. En seguridad, Vox defiende endurecer las penas, ampliar la prisión permanente revisable y rebajar la edad de responsabilidad penal. También incluye la derogación de las leyes de género, que pretende sustituir por otras normas de protección a las mujeres víctimas de violencia dentro de una ley general contra la "violencia intrafamiliar" que incluya la violencia vicaria y, a su juicio, no discrimine a los hombres maltratados.

Sea como fuere, el equipo de campaña presenta su programa con las tres bazas principales: "Prioridad nacional. Desregulación. 'Remigración'. Es sentido común". Ese es el mensaje con el que Vox pide el voto: "Tres caminos para recuperar la seguridad, la libertad y el bienestar de los españoles".

Se viste de Prada

Cartel electoral de Vox | VOX

El programa de Vox se resume en el cartel, donde el candidato se viste de traje y posa sobre un fondo neutro, transversal, en contraste con el verde de nicho. Con respecto a la imagen propagandística del 23J, Santiago Abascal cambia la cazadora por la corbata y ya no mira hacia atrás, sino al frente, a los ojos del votante, apelando a su responsabilidad histórica ante la decisión crucial de las elecciones del 29 de noviembre.

Estos cambios no son meros detalles, sino que responden a una estrategia coordinada de Vox para mostrar una cara más amable e institucional y evitar que se le conciba como una simple escisión de la derecha convencional, más dura en sus planteamientos. El objetivo de esta metamorfosis no es otro que ensanchar sus bases y ampliar el alcance de las derechas. El trasvase de votos de la izquierda a Vox es considerable entre los cinturones obreros de las grandes ciudades, toda vez las similitudes con el discurso del Rassemblement national francés. El programa de Vox ya no contempla expresamente suprimir las autonomías. Tampoco derogar las leyes del aborto y la eutanasia: en su lugar, plantea una abstracta "defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte". Si en 2023, Vox prometía derogar las leyes y cerrar los "chiringuitos" LGTBI, esta vez no menciona estas siglas ni una sola vez en su programa y en su lugar, desplaza su discurso vinculando la seguridad del colectivo homosexual al control de la inmigración.

Santiago Abascal no esconde esta táctica y así lo verbalizó en los micrófonos de Onda Cero: "Nosotros no hemos cambiado nuestro programa electoral, pero en estas elecciones nuestras prioridades son otras: echar a Pedro Sánchez".

En cada entrevista que concede el candidato de Vox se reafirma en sus posiciones, entendiendo además que ya no parecen tan aterradoras porque se ha dado el ‘pendulazo’ (expresión coloquial que describe un cambio drástico en la mentalidad colectiva, en la ideología dominante) y que su momento es ahora.

La ola a su favor

Abascal en Granada | Europa Press

Santiago Abascal sostiene que su prioridad nacional es Ceuta y nada más que los españoles para eludir comentarios sobre los recientes malos resultados de su aliado Donald Trump en las elecciones de medio mandato norteamericanas, pero lo cierto es que en las últimas semanas no ha escatimado en posar junto con varios líderes internacionales, como el francés Jordan Bardella o el presidente argentino Javier Milei. Es más, en el acto de inicio de campaña en la Plaza de Colón, Abascal recibió el apoyo explícito por vídeo de diferentes líderes internacionales: los italianos Giorgia Meloni (primera ministra, Fratelli d’ Italia) y Matteo Salvini (Lega), el presidente argentino Javier Milei (La Libertad Avanza), la francesa Marine Le Pen (Rassemblement national), el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán (Fidesz-Unión Cívica), el portugués André Ventura (Chega!), el neerlandés Geert Wilders (Partido Liberal), el brasileño Flavio Bolsonaro (Partido Liberal), el primer ministro checo André Babis (Alianza de Ciudadanos Descontentos) y la alemana Alice Weidel (Alternativa por Alemania). Faltaron Trump y Netanyahu.

La extrema derecha, derecha alternativa o neoconservadora – quédense con el apelativo más convincente – protagoniza los comicios de todo el globo, ya sea con retórica proteccionista o con referencias libertarias, pero siempre librando la batalla cultural. Vox, extraparlamentario en 2015 y 2016, irruptor en 2019 (24 escaños en abril, 52 en diciembre) y menguante en 2023 (33 escaños), se dirige a las próximas elecciones con las mejores expectativas electorales de su historia.

El líder de Vox aspira a alcanzar el 20% de voto, hito a partir del cual la Ley D’ Hont beneficiaría a su formación en el reparto de escaños: más de 60 según el promedio de encuestas. Aunque lo más probable es que se quede más cerca del 18% que del 20%: las encuestas dibujan una línea descendente en apoyos de hombres jóvenes desde que Abascal dio plantón a la entrevista en The Wild Project, el podcast más escuchado en ese nicho. En redes sociales, muchos hombres jóvenes consideraron ese plantón como una decisión cobarde a castigar. En cualquier caso, pese a su desinfle en los últimos días de campaña, la tendencia con respecto a 2023 es sumamente alcista y Vox podría condicionar de manera decisiva un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijoo, entrando con fuerza en una coalición.

Trece años después de fundarse, el partido verde aspira a tocar poder central y por consiguiente tener la capacidad de legislar a nivel nacional tras haber formado parte seis gobiernos autonómicos (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia) en un acto de puro pragmatismo, ya que siempre ha defendido la idea de suprimir las autonomías.

Trazando una línea biográfica, podría decirse que Vox aspira a dar un paso más en su proyecto fundacional, erigido como escisión del PP de Mariano Rajoy a raíz de discrepancias por su política fiscal y sobre la regulación del aborto. Desavenencias en ámbitos diversos, pero sobre todo por lo que sus promotores consideraban una excesiva tibieza en la política antiterrorista y penitenciaria respecto a ETA, en la respuesta al independentismo catalán y en la decisión de mantener algunas reformas sociales aprobadas durante el Gobierno de Zapatero, como la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2013, el entonces militante Santiago Abascal, hijo de un histórico del PP vasco, publicó una carta abierta dirigida a Mariano Rajoy, en la que aseguraba haber perdido la esperanza de cambiar la formación desde dentro. "Me voy con tristeza del partido al que me afilié con 18 años, del partido de mi padre." Trece años después, hoy el ya ex militante aspira a cambiar la forma de gobernar del PP ya no desde dentro del partido, pero sí desde el propio consejo de ministros, en un gobierno en coalición compartido con los populares.

2023 vs 2026: de ‘La Reconquista’ al ‘Sentido Común’

Abascal en la plaza de Colón | Europa Press

Fue precisamente el batacazo las últimas elecciones generales lo que motivó la metamorfosis de Vox para alejarse de la concepción de segunda marca del PP heredera del ala dura, a riesgo de que el pacto de retiradas estratégicas en las listas del Senado (entendido como ‘de urgencia’ para evitar que la coalición entre PSOE y Frente Amplio se adueñe de la cámara baja) pueda reforzar esa idea. Con respecto a 2019, Vox perdió en 2023 más de 600.000 votos y buena parte de su representación parlamentaria (de 52 a 33 escaños), en una noche de verano donde se llegó a poner en cuestión el propio liderazgo de Santiago Abascal, presidente hegemónico de la formación salvo el breve periodo inicial de Alejo Vidal-Quadras.

El líder cogió entonces al toro por los cuernos y tomó primero la difícil decisión de salirse de los gobiernos autonómicos con el PP, lo que le repercutió un rédito electoral incuestionable. Paralelamente, Abascal ejecutó otro movimiento estratégico en Bruselas y optó por abandonar el grupo Conservadores y Reformistas Europeo (ECR), cuya mayor formación son los Hermanos de Italia de Georgia Meloni, para unirse a la iniciativa Patriots del ya ex primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Al mismo tiempo, Vox llevó a cabo una reorganización de su estructura interna, reforzando a nombres propios como Ignacio Garriga (vicepresidente), Carlos Quero (portavoz adjunto en el Congreso) y José María Figaredo (miembro de la cúpula nacional) en detrimento de otros que hasta entonces figuraban entre los más reconocidas del partido.

Los llamados ‘purgados’, como los antiguos secretarios generales Iván Espinosa de los Monteros y Ortega Smith, o los ex vicepresidentes autonómicos como Iván Antelo (Murcia) o Juan García-Gallardo (Castilla y León), achacan al partido un giro estatista iliberal, falta de democracia interna, deslealtad o incluso sumisión al sionismo pro-israelí, pero Abascal responde con los mejores resultados electorales de su historia. Lo cierto es que el líder indiscutible y la disidencia no ha pasado de mera petición online para un congreso extraordinario con pocas expectativas de producirse.

Durante la primera parte del año, como si de una repetición del esquema 23J se tratara, Vox ha vuelto a entrar en los gobiernos autonómicos, pero esta vez con más fuerza, el doble en algunos casos, y no solo a costa de captar a electorado de PP, sino ensanchando el rango de las derechas conectando con sectores donde antes no llegaba, cinturones obreros que persuade con un discurso más centrado en inmigración, seguridad y vivienda, que deja en un segundo plano el rechazo a las ‘políticas de género’, la limitación del aborto, la eliminación del Ministerio de Igualdad o la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Sin renunciar a estas ideas, Vox centra ahora su campaña en una agenda más rentable y concreta. Lejos quedan aquellas declaraciones en El Hormiguero, en horario de máxima audiencia, en las que Abascal defendía que las parejas heterosexuales debían tener prioridad sobre las homosexuales a la hora de adoptar. Por el contrario, en estos momentos el líder de Vox defiende que las personas homosexuales acabarán votando todas a su partido porque las defiende del "fundamentalismo islamista importado".

Abascal ha visitado varias veces Ceuta y sitúa el origen de los disparatados precios de la vivienda en una inmigración "descontrolada" que tampoco se ha compensado con la construcción masiva de viviendas. Como resultado, es el candidato preferido de los hombres jóvenes y seduce al 20% de las mujeres jóvenes frente al nimio 7% que le apoyaba en 2023.

Vox capitaliza el voto de protesta, evidenciando el péndulo pues antaño fue a Podemos, a riesgo de que un extraparlamenatario SALF (Alvise) le pueda perjudicar en alguna circunscripción. Más débil entre los jubilados, apunta a ser primera fuerza entre los nuevos votantes, y a rentabilizar el descontento de las generaciones defraudadas por un sistema que les ha fallado o que consideran que les ha fallado.

A pesar de ello, lo cierto es que, pese al éxito de sus homólogos, todavía está lejos de ellos. No compite por ser primera fuerza, como en Alemania, Francia o Italia. En España no ha habido cordón sanitario. Alberto Núñez Feijóo, al principio dubitativo y ahora decidido, ha integrado a la formación de Abascal en su plan para ser presidente.

El PP aspira a someter a Abascal en un futuro gobierno, mientras que el líder de Vox espera no dejarse domar, pero ninguno de los dos candidatos quiere ponerse todavía en ese escenario, al menos en público.

Sea como fuere, ante unos pronósticos que vaticinan un estancamiento del PP o incluso una disputa con el PSOE por la primera plaza, es el auge de Vox lo único que posibilita el cambio de gobierno. La decisión es clara, cristalina: Abascal con mando en plaza o Pedro Sánchez cuatro años más en la Moncloa. Alea iacta est.