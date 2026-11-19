Como candidato del PSOE para volver a presidir el Gobierno de España, Pedro Sánchez afronta un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo este jueves. Se trata del primer gran debate de esta campaña entre los dos candidatos, un nuevo cara a cara tras el que protagonizaron los dos antes de las elecciones generales de 2023.

En cinco bloques temáticos entre los que se encuentra la vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior, Sánchez y Feijóo tienen la oportunidad de abordar sus propuestas y hablar de la gestión del candidato socialista al frente del Ejecutivo en los últimos ocho años.

Pedro Sánchez, de cerca: edad, familia y estudios

En lo referente al candidato socialista, Pedro Sánchez tiene 54 años. Nacido el 29 de febrero de 1972 en Madrid, Sánchez es hijo de Pedro Sánchez (empresario y exdirectivo de INAEM) y Magdalena Pérez-Castejón (funcionaria de la Seguridad Social). Su hermano es David Sánchez, conocido por el juicio y su condena por su puesto en la Diputación de Badajoz.

El actual presidente contrajo matrimonio con Begoña Gómez y tiene dos hijas. En una entrevista reciente en la revista Lecturas, admitió que la política le ha obligado a renunciar a momentos con sus hijas, ya que "la política exige muchas horas", por lo que lo intenta compensar "hablando a menudo con ellas y procurando que siempre sientan que pueden contar" con él.

Una de las preocupaciones de Sánchez pasa por que sus hijas mantengan su intimidad y vivan una vida con la mayor normalidad posible: "Begoña y yo siempre hemos intentado que pudieran crecer, estudiar, tener sus amigos y hacer su vida con la mayor normalidad posible". "Puedes estar con la familia, por supuesto, y encontrar ratos de descanso, pero nunca desconectar", aseguró Sánchez, que señaló que al vivir en Moncloa es "complicado" dejar el trabajo en la oficina.

Con respecto a Begoña Gómez, volvió a exhibir en esta entrevista su amor por su esposa, a la que describe como "una fuente de inspiración. Por su perseverancia, por su profesionalidad, por su fortaleza y por su humanidad". Destaca el apoyo mutuo que se han prestado en los momentos más difíciles y que por ello "no imagino mi vida sin ella". El papel de su mujer ha crecido en una campaña que arrancó con aquel "te quiero" y el beso en el comité federal de Fuenlabrada o la intervención por primera vez de la propia esposa del presidente en un mitin en el que reivindicó que "el tiempo de las 'señoras de' ha terminado".

También recordó Sánchez que sus abuelos fueron personas "humildes y trabajadoras" y que, cuando era pequeño, "los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir". El presidente creció entre los barrios madrileños de Tetuán y Aluche donde tuvo "una infancia feliz" en la que participaron sus padres, de los que se muestra muy orgulloso. Concretamente, resalta cómo su madre y él estudiaron la carrera a la vez y "verla esforzarse tanto me enseñó que cuando uno quiere, puede. No importa la edad.

En cuanto a sus estudios, Sánchez cursó el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, donde jugó en la cantera del Estudiantes. Se licenció después en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Complutense.

También tiene dos estudios de posgrado, un Máster en Política Económica Europea por la Universidad Libre de Bruselas y Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Por último, se doctoró en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, donde llegó a ejercer como profesor de Economía.

En su tiempo libre, asegura que lo primero que quiere hacer es estar con los suyos, pero que también le encanta leer, escuchar música y hacer deporte". En cuanto al deporte dice que ha "cambiado la canasta por la bicicleta, y también salgo a correr". Entre sus aficiones, revela que últimamente está "enganchadísimo al ajedrez" que le parece "una disciplina apasionante" en la que "lo importante es tener siempre la iniciativa, tratar de controlar el centro del tablero y no dar nunca por perdida una partida, porque la remontada siempre es posible conforme avanza el juego".

Por otro lado, Sánchez cuenta que la meditación le ayuda a abstraerse de las críticas, aunque considera que hay que saber escucharlas y diferencia entre críticas e insultos, "quien me conoce sabe que el insulto nunca ha tenido cabida en mi forma de ser".

En un momento de la entrevista, Sánchez aseguró que sigue estudiando inglés y que este idioma no lo aprendió de cuna "ni pasando veranos en Irlanda cuando era niño. Mi inglés era el del colegio, en aquella EGB en la que los idiomas no se cuidaban como ahora". En este punto, añadió que se esfuerza por estudiarlo por dos motivos "primero, porque es imprescindible para el cargo que desempeño. Y, segundo, por coherencia: si se le exige a cualquier joven que empieza a trabajar, cómo no hacer lo mismo cuando se aspira a presidir el Gobierno de España".

La trayectoria política de Pedro Sánchez

Afiliado al PSOE desde 1993, comenzó su andadura siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid. Posteriormente, llegó a ser secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno entre 2014 y 2016. Desde junio de 2018, es presidente del Gobierno.

Propuestas de Sánchez y Feijóo: comparador de los programas