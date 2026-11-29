Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la Comunitat Valenciana para estas generales es de 3.875.377 electores. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la Comunitat Valenciana a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La Comunitat Valenciana reparte 33 diputados entre sus 3 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la Comunitat Valenciana en las generales de 2023

En la Comunitat Valenciana, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,9 % de los votos válidos y 13 de los 33 diputados que se eligen en la comunidad.

El PSOE quedó segundo, con el 32,1 % (849.620 votos), a 2,7 puntos. Después vinieron Vox (15,6 %) y Compromís-Sumar (15,2 %). En el conjunto de la comunidad, los 33 diputados quedaron así: el PP, 13; el PSOE, 11; Vox, 5, y Compromís-Sumar, 4.

Votó el 71,5 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP ganó en las 3 provincias.

Los senadores elegidos en la Comunitat Valenciana en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 12 senadores: 8 del PP y 4 del PSOE.

El historial electoral de la Comunitat Valenciana

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la Comunitat Valenciana desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna la Comunitat Valenciana?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 40 de los 99 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico Juanfran Pérez Llorca (PP), que gobierna en solitario y en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: