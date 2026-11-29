El PP ganaría las elecciones generales del 29N, según los primeros sondeos, que difieren en si la suma del bloque de derecha -con Vox- da para mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, Sociométrica da una horquilla de 131 a 141 escaños al PP; 111-120 a PSOE, 48-57 a Vox y 4-8 a Frente Amplio. ERC se dispararía hasta los 12 escaños; Junts, 3-5; Adelante Andalucía, 3-5. Podemos se quedaría sin escaños, según todas estas encuestas realizadas a pie de urna. En cambio, Sigma Dos también da como vencedor a los populares, aunque la suma con Vox en el peor de los escenarios (44 escaños) no da para mayoría absoluta. ERC se quedaría aquí con 9-10 escaños, Junts con 4-5 y Frente Amplio con 10-11. Adelante Andalucía también sacaría entre 4 y 5 escaños.

NC Report también apunta a una hipotética victoria del PP con 130-134 escaños, seguido del PSOE con 112-116; Vox, con 64-67 escaños; y Frente Amplio, con 9-10. ERC también se alzaría con 8-9 escaños.

Los resultados de las elecciones del 29N, según los primeros sondeos

Sociométrica

PP : 131-141.

: 131-141. PSOE : 111-120.

: 111-120. Vox : 48-57.

: 48-57. Frente Amplio : 4-8.

: 4-8. ERC : 12.

: 12. Junts : 3-5.

: 3-5. Adelante Andalucía : 3-5.

: 3-5. Podemos : 0.

: 0. Bildu : 7-8.

: 7-8. PNV : 3-4.

: 3-4. BNG : 2.

: 2. CC : 1.

: 1. UPN: 2.

Sigma Dos

PP : 129-134

: 129-134 PSOE : 119-124 escaños

: 119-124 escaños Vox : 44-48 escaños

: 44-48 escaños Frente Amplio : 10-11.

: 10-11. ERC : 9-10.

: 9-10. Junts : 4-5.

: 4-5. Bildu : 7-8.

: 7-8. PNV : 2-3

: 2-3 Podemos : 0.

: 0. BNG : 2.

: 2. CC : 1.

: 1. Adelante Andalucía: 4-5.

NC Report

PP : 130-134.

: 130-134. PSOE : 112-116.

: 112-116. Vox : 64-67.

: 64-67. Frente Amplio : 9-10.

: 9-10. ERC : 8-9.

: 8-9. Junts : 5-6.

: 5-6. Bildu : 7-8.

: 7-8. PNV : 3-4.

: 3-4. BNG : 2.

: 2. CC : 1.

: 1. UPN : 2.

: 2. Adelante Andalucía : 3.

: 3. Podemos: 0.

SW Demoscopia

PSOE : 132-138.

: 132-138. PP : 121-127.

: 121-127. Vox : 44-51.

: 44-51. Frente Amplio : 9-12.

: 9-12. ERC : 10-12.

: 10-12. BNG : 2.

: 2. PNV : 3.

: 3. Bildu : 7.

: 7. CC : 1.

: 1. Adelante Andalucía : 3.

: 3. Podemos: 0.

Gesop

PP: 130-138.

PSOE: 113-125.

Vox: 47-57.

Frente Amplio: 16-20.

ERC: 9-12.

Bildu: 9-11.

PNV: 1-2.

Adelante Andalucía: 3-6.

Junts: 3-4.

BNG: 2.