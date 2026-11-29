El PP ganaría las elecciones generales del 29N, según los primeros sondeos, que difieren en si la suma del bloque de derecha -con Vox- da para mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Por ejemplo, Sociométrica da una horquilla de 131 a 141 escaños al PP; 111-120 a PSOE, 48-57 a Vox y 4-8 a Frente Amplio. ERC se dispararía hasta los 12 escaños; Junts, 3-5; Adelante Andalucía, 3-5. Podemos se quedaría sin escaños, según todas estas encuestas realizadas a pie de urna. En cambio, Sigma Dos también da como vencedor a los populares, aunque la suma con Vox en el peor de los escenarios (44 escaños) no da para mayoría absoluta. ERC se quedaría aquí con 9-10 escaños, Junts con 4-5 y Frente Amplio con 10-11. Adelante Andalucía también sacaría entre 4 y 5 escaños.
NC Report también apunta a una hipotética victoria del PP con 130-134 escaños, seguido del PSOE con 112-116; Vox, con 64-67 escaños; y Frente Amplio, con 9-10. ERC también se alzaría con 8-9 escaños.
Los resultados de las elecciones del 29N, según los primeros sondeos
Sociométrica
- PP: 131-141.
- PSOE: 111-120.
- Vox: 48-57.
- Frente Amplio: 4-8.
- ERC: 12.
- Junts: 3-5.
- Adelante Andalucía: 3-5.
- Podemos: 0.
- Bildu: 7-8.
- PNV: 3-4.
- BNG: 2.
- CC: 1.
- UPN: 2.
Sigma Dos
- PP: 129-134
- PSOE: 119-124 escaños
- Vox: 44-48 escaños
- Frente Amplio: 10-11.
- ERC: 9-10.
- Junts: 4-5.
- Bildu: 7-8.
- PNV: 2-3
- Podemos: 0.
- BNG: 2.
- CC: 1.
- Adelante Andalucía: 4-5.
NC Report
- PP: 130-134.
- PSOE: 112-116.
- Vox: 64-67.
- Frente Amplio: 9-10.
- ERC: 8-9.
- Junts: 5-6.
- Bildu: 7-8.
- PNV: 3-4.
- BNG: 2.
- CC: 1.
- UPN: 2.
- Adelante Andalucía: 3.
- Podemos: 0.
SW Demoscopia
- PSOE: 132-138.
- PP: 121-127.
- Vox: 44-51.
- Frente Amplio: 9-12.
- ERC: 10-12.
- BNG: 2.
- PNV: 3.
- Bildu: 7.
- CC: 1.
- Adelante Andalucía: 3.
- Podemos: 0.
Gesop
PP: 130-138.
PSOE: 113-125.
Vox: 47-57.
Frente Amplio: 16-20.
ERC: 9-12.
Bildu: 9-11.
PNV: 1-2.
Adelante Andalucía: 3-6.
Junts: 3-4.
BNG: 2.