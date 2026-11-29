Millones de españoles votan este domingo 29 de noviembre para designar a los diputados y senadores y decidir el futuro del Gobierno de España. Las últimas elecciones generales tuvieron lugar el 23 de julio de 2023, por lo que el verano tuvo incidencia en las mismas: aumentó de manera significativa el voto por correo al coincidir con las vacaciones.

Para este 29N, al no ser verano, se prevé un dato más alto de participación. Hay varios cortes durante la jornada: a las 14:00 horas, a las 18:00 horas y el dato del cierre con el escrutinio. Todas las cifras las ofrece el Ministerio del Interior todo el día.

Los datos de participación de las elecciones generales de 2026

La participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre a las 14:00 horas era del 45,54%, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023. Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web que ha habilitado, correspondientes al 99,98 por ciento de las mesas comunicadas.

Esto significa que a esa hora habían ejercido su derecho a voto 16.449.927 electores, frente a los 14.226.892 ciudadanos (el 40,48% del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

Así lo han asegurado en la primera rueda de prensa de esta jornada en Ifema, donde se ha instalado el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Los datos de participación de las elecciones generales de 2023

En 2023, ya había un dato de participación del 40,49% a las 14:00 horas, mientras que en noviembre de 2019 fue del 37,92%. Por otro lado, a las 18:00 horas, en 2023 había votado el 53,13%M en noviembre de 2019, el 56,85%.

Al cierre, en 2023 hubo una participación del 70,41%; en noviembre de 2019, un 69,86%. Así, en los últimos comicios generales, el avance de las 18:00h fue el segundo más bajo desde 2008, solo por encima del de 2016 (51,21%). Aún así, el cierre acabó por encima del de noviembre de 2019.

El voto de los españoles en el extranjero (CERA) se cuenta días después y, al ser una cifra menor, rebaja el montante final de participación: en 2023, por ejemplo, el 70,4% se quedó en un 66,6% final de participación oficial.