Trayectoria política

Ada Colau es una de las figuras más representativas de la izquierda alternativa española surgida tras la crisis económica de 2008 y el movimiento 15-M. Su trayectoria política comenzó en el activismo social, especialmente a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que impulsó en 2009 y de la que fue portavoz. Desde esta organización adquirió notoriedad por su lucha contra los desahucios y la defensa del derecho a la vivienda, construyendo un discurso crítico con las entidades financieras, los poderes económicos y los partidos tradicionales.En 2014 dio el salto a la política institucional impulsando Guanyem Barcelona, posteriormente convertido en Barcelona en Comú. En 2015 ganó las elecciones municipales y se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Barcelona, cargo que mantuvo durante dos legislaturas, hasta 2023. Durante su mandato impulsó políticas de vivienda pública, regulación turística, movilidad sostenible y transformación urbanística. Sin embargo, su gestión también generó controversias, especialmente por las dificultades para solucionar el problema de la vivienda y por los conflictos derivados de algunas de sus actuaciones urbanísticas. Esto evidencia una de las principales contradicciones de su trayectoria: la distancia entre las expectativas generadas durante su etapa como activista y los resultados obtenidos desde las instituciones.

La creación de Frente Amplio

La creación de Frente Amplio debe entenderse como un intento de reorganizar y recuperar el espacio político situado a la izquierda del PSOE, que durante los últimos años ha experimentado divisiones internas, pérdida de apoyo electoral y conflictos entre sus principales organizaciones. La coalición reúne a fuerzas como Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, y presenta a Ada Colau como candidata.Su principal objetivo es recuperar la unidad de la izquierda alternativa y construir una candidatura capaz de competir electoralmente y tener influencia en la formación de un Gobierno progresista. Colau aporta reconocimiento público, experiencia institucional y una trayectoria vinculada a los movimientos sociales, especialmente en materia de vivienda; donde pone esta formación uno de los ejes de su campaña electoral tras las movilizaciones surgidas después del desahucio de Maricarmen.Sin embargo, el proyecto también presenta dificultades. La ausencia de Podemos en la coalición evidencia que la fragmentación de la izquierda no ha desaparecido. Frente Amplio plantea una renovación del espacio, pero debe demostrar que no consiste simplemente en reorganizar las mismas estructuras y dirigentes bajo una nueva marca electoral. Su principal desafío es construir un proyecto colectivo que no dependa exclusivamente de la popularidad de Colau y que consiga recuperar la confianza de los votantes que se han distanciado de este espacio político.

Estrategias electorales y distribución por circunscripciones

La estrategia electoral de Frente Amplio tiene en cuenta el funcionamiento del sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales y el método D’Hondt. Con su unión a distintas fuerzas regionales en algunos territorios, le resulta fundamental concentrar los apoyos en determinadas provincias para obtener representación parlamentaria.Por ello, la coalición ha identificado 17 circunscripciones prioritarias, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Asturias, Zaragoza, Alicante, Córdoba, Málaga y Las Palmas. Su intención es concentrar en estos territorios los principales actos de campaña y la presencia de sus dirigentes, intentando disputar los últimos escaños, especialmente al PP y a Vox. La formación se ha marcado como objetivo alcanzar el 10% de los votos y conseguir representación en 17 provincias.Su estrategia comunicativa se articula alrededor de tres cuestiones: la vivienda, la defensa de los servicios públicos y la movilización del electorado a la izquierda del PSOE. Colau intenta presentarse como una alternativa de izquierda con experiencia de gobierno, diferenciándose tanto del PSOE como de la derecha. También reivindica el voto a Frente Amplio como un voto útil para evitar que la dispersión de la izquierda favorezca a PP y Vox. Su principal reto consiste en transformar su reconocimiento nacional en apoyos electorales suficientes en las circunscripciones donde realmente se disputan los escaños.

Últimas encuestas y perspectivas electorales

Las últimas encuestas muestran que Frente Amplio tiene dificultades para alcanzar el objetivo del 10% que se ha marcado su dirección. Los sondeos sitúan a la coalición aproximadamente entre el 5% y el 7% de intención de voto, dependiendo de la empresa demoscópica.Estas estimaciones reflejan dificultades como el desgaste electoral: la coalición se encuentra lejos de los 31 diputados que consiguió Sumar en 2023, aunque las candidaturas y alianzas actuales no son idénticas. Por otro lado, la competencia entre distintas formaciones dificulta concentrar el voto a la izquierda del PSOE.