Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Alboraia/Alboraya para estas generales es de 19.490 electores, 409 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Alboraia/Alboraya a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Alboraia/Alboraya vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Alboraia/Alboraya

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Alboraia/Alboraya, con el 34,7 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 30,2 % (4.316 votos), a 4,5 puntos. Después vinieron Compromís-Sumar (18,6 %) y Vox (14,4 %).

Votó el 77,9 % del censo, 3,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Alboraia/Alboraya

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Alboraia/Alboraya desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Alboraia/Alboraya?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 7 de los 21 concejales, los mismos que el PP. La alcaldía la ocupa Miguel Chavarría Díaz, de esa misma candidatura. En la Comunitat Valenciana, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: