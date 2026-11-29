Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Catarroja estaban llamados a votar 22.348 electores, 475 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Catarroja, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Catarroja vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Catarroja

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Catarroja, con el 31,7 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PSOE, con el 31,3 % y 4.916 votos. Los separaron 67 votos. Le siguieron Vox (18,3 %) y Compromís-Sumar (15,9 %).

La participación, del 75,3 %, estuvo en línea con la provincial (74,8 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Catarroja

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Catarroja desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Catarroja

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 7 de los 21 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Lorena Silvent Ruiz, de esa misma lista. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: