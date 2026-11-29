Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Aldaia para estas generales es de 26.022 electores, 374 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Aldaia:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Aldaia vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Aldaia?

El PSOE quedó primero en Aldaia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,7 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 27,9 % (4.988 votos), 9,7 puntos por debajo. Después vinieron Vox (17,2 %) y Compromís-Sumar (14,9 %).

Votó el 73,1 % del censo, 1,7 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Aldaia

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Aldaia: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Aldaia?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 14 de los 21 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Guillermo Luján Valero, de esa misma lista. En la Comunitat Valenciana, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: