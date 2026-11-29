España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Alfafar estaban llamados a votar 16.217 electores, 434 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Alfafar:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Alfafar vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Alfafar en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Alfafar, con el 36,0 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 31,1 % (3.346 votos), a 4,9 puntos. Le siguieron Vox (16,5 %) y Compromís-Sumar (14,0 %).

Votó el 70,0 % del censo, 4,8 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Alfafar

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Alfafar: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Alfafar?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 11 de los 21 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Juan Ramón Adsuara Monlleó, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: