Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Xirivella estaban llamados a votar 22.173 electores, 460 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Xirivella, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Xirivella vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Xirivella en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Xirivella, con el 36,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 5,4 puntos, quedó el PP, con el 31,1 % y 4.683 votos. Después vinieron Vox (15,8 %) y Compromís-Sumar (14,1 %).

Votó el 71,3 % del censo, 3,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Xirivella

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Xirivella cambió de manos 6 veces en las 15 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Xirivella: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Xirivella?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 9 de los 21 concejales, los mismos que el PP. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Paqui Bartual, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: