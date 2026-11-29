Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de L'Eliana para estas generales es de 15.135 electores, 313 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en L'Eliana a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

L'Eliana vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en L'Eliana en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en L'Eliana, con el 38,2 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 28,7 % (3.180 votos), 9,5 puntos por debajo. Después vinieron Compromís-Sumar (15,5 %) y Vox (15,3 %).

La participación llegó al 77,8 %, 3 puntos más que la provincial (74,8 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de L'Eliana

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en L'Eliana desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en L'Eliana

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 8 de los 17 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Salvador Torrent Català, de esa misma lista. En la Comunitat Valenciana, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: