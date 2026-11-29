Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Paiporta estaban llamados a votar 21.572 electores, 309 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Paiporta, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Paiporta vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Paiporta

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Paiporta, con el 33,4 % de los votos válidos.

Por detrás, a 2,7 puntos, quedó el PP, con el 30,6 % y 4.665 votos. Le siguieron Vox (18,0 %) y Compromís-Sumar (15,9 %).

Votó el 75,8 % del censo, un punto más que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Paiporta

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Paiporta cambió de manos 6 veces en las 15 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Paiporta: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Paiporta

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 9 de los 21 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Vicent Císcar Chisbert, de esa misma lista. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: