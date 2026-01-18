Al menos dos fallecidos tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Una incidencia en la estación de Adamuz (Córdoba), según ha informado Adif, ha provocado la suspensión de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el descarrilamiento de dos trenes. De acuerdo con los datos aportados por Adif, los trenes implicados son: LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha y LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva.

Uno de los testigos ha confirmado en declaraciones al canal 24 horas que uno de los vagones ha volcado y que por el momento se está evacuando a todos los pasajeros. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varios efectivos de emergencias. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE, el incidente habría dejado al menos dos fallecidos y varias personas heridas. Se ha movilizado a los bomberos, equipo sanitario y Guardia Civil.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado en sus redes sociales que se ha trasladado hasta "el H24 de Adif", lugar desde donde irá "informando de las novedades que estén confirmadas". Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado el envío de "servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero