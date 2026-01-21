El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general en todo el sector tras los últimos accidentes de tren

SEMAF anuncia que convocará una huelga general en todo el sector ferroviario. El sindicato mayoritario de maquinistas ha emitido un comunicado en el que lamenta los últimos accidentes en Cataluña que, sumados al siniestro en Adamuz, han hecho tomar medidas.

"Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", comienza la nota del sindicato, que insiste en que deben implementarse "medidas con urgencia" en toda la red para garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

El sindicato asegura que al conocer las últimas noticias trató de realizar las gestiones para suspender el tráfico en el ámbito de Rodalies mientras conocieron el fallecimiento del último maquinista, el del convoy de Gelida, al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que impactó el tren.

Además, SEMAF detalla las medidas iniciales que exige tras conocer los siniestros de las últimas 48 horas, entre ellas, la convocatoria de una huelga general en todo el sector, así como la solicitud de responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura. También afirma que la apertura del servicio en Cataluña no se realizará sin garantías y pedirán el mismo procedimiento fuera de la región.

Por último, señala que, debido a la "carga emocional" tras los últimos accidentes, los profesionales que no se encuentren en disposición de prestar servicio lo comuniquen a sus responsables.

El desprendimiento de un talud, principal hipótesis del accidente

La Generalitat apunta al "desprendimiento de un talud" como "principal hipótesis" del accidente en Gelida (Barcelona) de un tren de Rodalies en el que murió un maquinista y 37 personas resultaron heridas.

El accidente se produjo en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha lamentado el fallecimiento de esta persona y ha asegurado que la principal hipótesis que se maneja como causa del accidente es esa, "el desprendimiento justo cuando pasaba el tren". Por otra parte, en cuanto al servicio de toda la red de Rodalies, suspendido desde anoche, ha comentado que no se reanudará hasta que se pueda garantizar que se presta el servicio con la "máxima seguridad".

A las 09:30 horas, se reunirá el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), ha dicho la consellera, y entonces se tomará una decisión sobre el restablecimiento del servicio. Ha explicado que, como es habitual, se están haciendo pruebas de circulación en la red y que, a primera hora, solo había árboles y piedras caídas en algunos puntos de Rodalies.

En cuanto a los heridos en el accidente, la consellera ha informado de que evolucionan bien, por lo que no se teme por su vida. Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente de anoche.