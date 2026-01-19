ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Así fue el rescate en las horas más críticas en Adamuz: "Tuvimos que retirar algún fallecido para acceder a una persona viva"

En Más de uno hablamos con Paco Carmona, jefe del consorcio de bomberos de Córdoba, que relata el "complicado" rescate al que se enfrentaron para sacar a las víctimas del accidente en Adamuz.

Antonio J. Mora

Madrid |

Paco Carmona, jefe de consorcio de bomberos de Córdoba, atiende a Carlos Alsina después de una noche muy difícil en la que el equipo ha realizado labores de rescate de víctimas tras el accidente de trenes ocurrido en Adamuz, en Córdoba. "Anoche sacamos a todas las personas que pudimos, pero algunos, por atrapamiento y deformación de los vagones, lo dejamos para la mañana que viniera una grúa", ha contado Carmona, que ha añadido que contabilizaron a "cinco víctimas que quedan en los vagones del Alvia y tres en el tren de Iryo".

"Había muchas víctimas, pero ayer no se daban las condiciones de seguridad para sacar a algunas de ellas", ha lamentado Carmona, que afirma que la grúa que realizará las últimas labores de rescate "entrará donde está el tren Alvia": "Posiblemente consigamos levantar primero los vagones del Alvia y una vez reconocido todo llegaríamos al Iryo".

Carmona cree que, junto a la dana, han sido las dos cosas "más significativas" en su carrera. "Hemos visto muchas cosas, muertos de todo tipo, pero es verdad que encontrarte 30 o 40 víctimas te impacta", afirma Carmona, que cuenta que el rescate fue "muy exigente", con "condiciones duras". "Los vagones están retorcidos, había que ir avanzando poco a poco, cortando, despejando. Fue bastante complicado".

"Tienes que ir abriendo camino, ayer hubo momentos en los que tuvimos que retirar fallecidos para acceder a una persona viva", afirma Carmona, que explica que las personas fallecidas "tienen otras condiciones que no tienen las personas vivas", por lo que hay que "intentar no producir ninguna lesión añadida": "Sacamos muchos cuerpos y los forenses hicieron allí sus primeras labores".

