ACCIDENTE DE TREN

La airada crítica de Rufián por comparar la gestión del accidente de Córdoba con la DANA: "Anormales profundos"

El portavoz de ERC se pronuncia en la red social X acerca de los comentarios que comparan la gestión política del siniestro en Adamuz con la del temporal en Valencia.

Última hora del accidente de tren en Córdoba: al menos 41 muertos, mientras sigue la búsqueda de los desaparecidos

La dolorosa reflexión de Alsina ante la tragedia de Adamuz: "Qué injusta, qué maldita y qué cabrona es la muerte"

Óscar Puente: "La cuestión es asegurar si la rotura del rail es causa o consecuencia del descarrilamiento"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
"Una cosa para el facherío", comienza Gabriel Rufián en un mensaje en la red social X que se ha hecho viral con el paso de las horas. El portavoz de ERC no ha podido evitar pronunciarse al ver comentarios en redes que comparan la gestión de la tragedia en Adamuz con la de la dana en Valencia.

Rufián cree que los dos hechos no tienen comparación, así como la capacidad de gestión en cada una de las crisis. "Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo", ha dicho en X.

El portavoz de ERC continúa con su mensaje insistiendo en que "solo lo comparan los anormales profundos". "Lo digo porque os veo venir", asegura Rufián, que añade que se debe investigar y pedir responsabilidades "siempre", pero que concluye subrayando que "la mera comparación es un insulto a la inteligencia".

Al menos 41 muertos en el accidente en Adamuz

La tragedia en Adamuz se salda por el momento con 41 muertos, aunque los equipos de rescate continúan realizando labores sobre el terreno para tratar de levantar los vagones de los trenes afectados. Se trata de un convoy de Iryo que se salió de la vía por causas que todavía se desconocen, con el que chocó otro tren Alvia de Renfe que circulaba en ese mismo momento en sentido contrario.

Las hipótesis que más manejan los expertos es la de una alteración de la vía en forma de rotura parcial, aunque no ha trascendido ninguna teoría oficial mientras los investigadores siguen trabajando. El propio ministro Óscar Puente ha dicho que la cuestión clave es determinar "si la rotura del rail es causa o consecuencia del descarrilamiento".

