Puente asegura que las incidencias comunicadas por Adif en los últimos meses no están relacionadas con el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este lunes que, aunque aún es pronto para esclarecer las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), parecen quedar descartado tanto el fallo humano como un posible exceso de velocidad.

"Es un descarrilamiento por cola en una recta, otra circunstancia anómala, y en un punto en el que no se va a una velocidad excesiva", ha explicado el ministro en una entrevista en La Sexta en la que también ha desvelado que el tren Iryo accidentado iba a menos de 200 km/h en un tramo que está limitado a 250 km/h.

Otro de las teorías que parece haber descartado Puente es la del fallo humano. "No parece que pueda haber fallo humano (…) El tren va por la vía, a una velocidad adecuada... No debería haber forma de hacerlo descarrilar", ha dicho.

El ministro también ha negado que se hubiera avisado de nada anómalo en la vía. "Eso se revisa inmediatamente y sirve para garantizar la seguridad. Cualquier aviso de incidencias es normal y no tiene nada que ver con un incidente de esas características", ha defendido.

Aunque no puede confirmar nada, Puente sí ha dicho que no espera que la cifra de fallecidos aumente en exceso en las próximas horas, después de ya se hayan confirmado que son 40 los muertos a causa del trágico accidente.

"Lo que nos trasladan es que dentro de los coches, lo que se ve es lo que se ha trasladado. Pero esos coches hay que levantarlos y ver porque puede haber alguna persona atrapada (…) No creemos que sean muchas más", ha explicado.

Sobre las incidencias comunicadas por Adif

Puente también se ha referido a las incidencias comunicadas por Adif en sus redes sociales en los últimos meses asegurando que "no tienen nada que ver con lo que ha sucedido".

"La mayor parte (de esas incidencias) están en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, no en el tramo Adamuz-Alcolea que es donde se ha producido el accidente", ha explicado el ministro.

Puente ha explicado que esos avisos de Adif lo que comunican son problemas de seguridad relacionados con la señalización, la electricidad o las catenarias, que nada han tenido que ver con el descarrilamiento que provocó este domingo el trágico accidente.

"Lo que se hace en ese caso es parar, reparar y continuar (...) Cuando da esos avisos no es que se esté dando una idea de que está mal la infraestructura, sino simplemente se está transmitiendo al usuario cuáles son las razones por las que se detiene la marcha", ha asegurado.