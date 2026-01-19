El drama de la menor de seis años de Punta Umbría: sus padres, hermano y primo han muerto en el accidente de Adamuz del que ella ha salido ilesa

La tragedia ferroviaria registrada este domingo en el término municipal de Adamuz, en Córdoba, ha golpeado de lleno a Punta Umbría. Entre las 39 víctimas mortales del choque de trenes se encuentran cuatro miembros de una misma familia de esta localidad onubense, los padres de una niña de seis años, su hermano y su primo.

La familia Zamorano Álvarez volvía a Huelva después de pasar el fin de semana en la capital. Disfrutaron del partido del Real Madrid ante el Levante y de sus horas en Madrid. Todo cambió a partir de las 19:45 del domingo, cuando sus allegados perdieron el contacto con ellos.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado el fallecimiento de los cuatro, que viajaban en el tren Alvia con destino Huelva. La menor, que también iba en el convoy, fue rescatada prácticamente ilesa y permaneció durante horas custodiada por una agente de la Guardia Civil, mientras se intentaba localizar a sus familiares.

Según ha explicado el alcalde del municipio, José Carlos Hernández, la familia figuraba inicialmente como desaparecida. Durante la mañana se llegó a informar de que el hermano de la menor había sido localizado con vida en un hospital, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento, junto al del resto de familiares.

La niña se encuentra fuera de peligro. Tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza, ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba. Hasta que se esclareció la situación de sus padres y del resto de la familia, permaneció acompañada en todo momento por la Guardia Civil en el centro hospitalario.

La noticia ha sumido a Punta Umbría en una profunda conmoción. El alcalde se ha desplazado hasta Córdoba en cuanto tuvo confirmación oficial del fallecimiento y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.

En las horas posteriores al accidente, familiares y allegados de los pasajeros del Alvia recurrieron de forma masiva a las redes sociales para intentar localizar a los suyos, difundiendo fotografías y peticiones de ayuda.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida y sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento del municipio ha querido acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, y les ha trasladado el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía.