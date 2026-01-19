Agustín, viajero afectado que iba en el Iryo que se salió de la vía en Adamuz: "Tengo que agradecer que estoy vivo"

Agustín sigue en "shock" la mañana después del accidente en Adamuz. Viajaba en el vagón 6 del tren de Iryo, el que se salió de la vía en primer lugar e invadió el carril del Alvia que iba en sentido contrario, por lo que fue un afectado del siniestro que afortunadamente se encuentra bien. "Estoy peor ahora que anoche", relata a Alsina, al mismo tiempo que añade que al despertarse y ver las noticias le ha dado un "bajón".

"Tengo que agradecer que estoy vivo y lo lamento mucho por todos esos pasajeros que viajaban y que han perdido la vida y no pueden contarlo", ha dicho Agustín, que detalla que viajaba en el vagón 6, uno de los tres más afectados en el accidente. "El vagón 6 quedó de pie en la vía, los otros dos quedaron inclinados y tumbados y es donde quizás haya más víctimas", ha comentado.

También ha hablado sobre el momento en el que ocurrió el accidente y cómo lo vivió: "Empecé a sentir que el tren se movía de un lado para otro, un ruido tremendo, cómo se salía del carril, con cristales rotos, maletas saliendo". En un primer momento, ningún viajero se imaginaba que habían impactado contra otro tren: "No sabíamos que habíamos impactado con otro tren. No veíamos lo que había al otro lado. En el momento de bajar, fue cuando empezamos a hablar con más gente de allí, cuando nos dijeron que había otro tren"

Además, Agustín relata que muchos comenzaron a pedir médicos y cómo había una persona en el suelo a la que tuvieron que atender. Después, las autoridades les enviaron a los vagones delanteros, para posteriormente bajar, acudir al apeadero y ser trasladados hasta Adamuz.

Por último, asegura que el pueblo se portó de manera "solidaria" y que en el autobús de vuelta a Madrid la gente permaneció "callada". "Cuando sacas el billete de tren, te dan el asiento aleatorio y esa misma suerte es la que para algunos ha sido fatal y la que ha supuesto que otros salieran con vida".