Todo lo que se sabe del accidente de tren en Córdoba: causas, víctimas mortales, respuesta de Iryo y Renfe...

La tragedia de los trenes en Adamuz, en Córdoba, se salda por el momento con un total de 39 personas fallecidas y 73 heridos, 24 de ellos en estado grave, siendo cuatro de ellos menores. Las circunstancias propiciaron la activación del Protocolo Nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples.

Por el momento, las autoridades se centran en ayudar a las víctimas y heridos, mientras se inicia una investigación que arrojará luz sobre lo ocurrido. Los hechos del siniestro se sitúan a las 19:39 horas de este domingo 19 de enero, cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino Madrid Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino Huelva, que también descarriló.

Qué se sabe del accidente de los trenes en Adamuz

La gravedad del accidente se produjo al impactar los vagones del Iryo contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura, según informaron las autoridades.

Mientras avanza una investigación en fase muy temprana por lo ocurrido, las informaciones facilitadas hablan de que el tren de Iryo que descarriló en primer lugar en Adamuz había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas -Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba- y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

También señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran. El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, fue al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno, y el presidente, Carlos Bertomeu, se está desplazando a la zona.

El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo pasado, y el tren es de nueva construcción, tal como destacó anoche el ministro de Transportes, Óscar Puente, que consideró por ello el accidente "raro y difícil de explicar".

900 001 402, número de asistencia para pasajeros y familiares

La compañía, que ha cancelado su participación en la feria de turismo Fitur, ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas y un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, el 900 001 402.

