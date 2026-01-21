Sale a la luz la primera llamada entre el puesto de mando de Atocha y el Alvia tras el accidente en Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza"

Las labores de investigación continúan en Adamuz mientras se conocen más detalles de cómo ocurrió el accidente de tren. A la llamada que salió a la luz entre el maquinista del Iryo y el centro de mando de Atocha, ahora El País ha tenido acceso a la conversación telefónica entre el puesto de Atocha y la interventora del Alvia.

Habla la interventora porque el maquinista falleció durante el siniestro, aunque en esos momentos ninguna de las partes conocía la noticia ni el alcance real de lo ocurrido. Solo la interventora comenzaba a conocer la gravedad del accidente con el paso de los segundos, con un desconcierto que se hace palpable durante la llamada.

"Oye, te llamo aquí del puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si puedes pasarle", comienza la conversación desde Madrid. Al otro lado del teléfono, la interventora del tren contesta: "Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza".

"¿Qué, perdona?", sigue la voz desde Atocha, a lo que la interventora responde: "Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar con el maquinista".

Desde Atocha le piden el número de teléfono del maquinista, aunque la interventora continúa repitiendo "voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo" mientras se escuchan de fondo numerosas voces y ruido, después de que el Alvia ya haya impactado contra el Iryo.

"¿Cómo está el material?", vuelven a preguntar desde Atocha, mientras que la interventora insiste en que tiene un golpe en la cabeza con sangre. "Sí, sí, sí, me lo has dicho", dice el hombre desde el puesto de mando de Atocha, que sigue muy interesado por el estado del convoy: "¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?".